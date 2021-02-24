Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
24 февраля 2021, 13:03

В оккупированной части Донецкой области погибли двое молодых парней, при добычи угля из заброшенной шахты

По информации Восточной правозащитной группы, происшествие случилось сегодня ночью в посёлке Красная звезда (возле города Макеевка) на закрытой шахте №6.

Погибли двое мужчин 1990 и 1989 г.р.

«Как нам сообщили наши источники информации в Госпромнадзоре НВФ «ДНР», двое мужчин по ночам добывали себе уголь, чтобы было, чем отапливать свой дом т.к. посёлок не газифицирован, а денег на покупку угля у людей нет», - говорится в сообщении.

Близкие погибших знали, где они работают, поэтому, когда мужчины не вернулись в обычное время (они работали с 19.00 до 22.00 чтобы их не видели другие люди) родственники погибших вызвали МЧС.

Сотрудники ВГСЧ МЧС обследовали выработки и к сожалению, обнаружили два тела мужчин без признаков жизни.

Сейчас эксперты ВПГ в ОРДЛО выясняют детали случившегося.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: