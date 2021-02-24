В оккупированной части Донецкой области погибли двое молодых парней, при добычи угля из заброшенной шахты

24 февраля 2021, 13:03

По информации Восточной правозащитной группы, происшествие случилось сегодня ночью в посёлке Красная звезда (возле города Макеевка) на закрытой шахте №6.

Погибли двое мужчин 1990 и 1989 г.р.

«Как нам сообщили наши источники информации в Госпромнадзоре НВФ «ДНР», двое мужчин по ночам добывали себе уголь, чтобы было, чем отапливать свой дом т.к. посёлок не газифицирован, а денег на покупку угля у людей нет», - говорится в сообщении.

Близкие погибших знали, где они работают, поэтому, когда мужчины не вернулись в обычное время (они работали с 19.00 до 22.00 чтобы их не видели другие люди) родственники погибших вызвали МЧС.

Сотрудники ВГСЧ МЧС обследовали выработки и к сожалению, обнаружили два тела мужчин без признаков жизни.

Сейчас эксперты ВПГ в ОРДЛО выясняют детали случившегося.