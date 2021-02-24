Пять КПВВ на линии разграничения Донбасса получат медицинское оборудование

24 февраля 2021, 14:26

Пять контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения получат медицинское оборудование от Международной организации по миграции, Агентства ООН по вопросам миграции при финансировании от правительства Японии. Об этом сообщает сайт Государственной пограничной службы Украины.

Чтобы обеспечить сотрудников КПВВ всем необходимым для реагирования на чрезвычайные ситуации,, представители МОМ передадут Государственной пограничной службе Украины 5 дефибрилляторов, 25 комплектов для реанимации, 25 бесконтактных термометров и 5 цифровых тонометров общей стоимостью 51 тыс. долларов США.

Во вторник, 23 февраля, оборудование было передано Краматорскому и Луганскому пограничным отрядам. А за несколько дней оборудования получат пограничники в Мариуполе.

В рамках проекта современное оборудование, в соответствии с определенными потребностями, также получат медицинские учреждения Донетчины и Луганщины, обеспечивающие предоставление первичной медико-санитарной помощи пострадавшим от конфликта населению и лицам, пересекающих линию разграничения.

Посол Японии в Украине Такаши Кура отметил, что Япония придает большое значение помощи жителям Донецкой и Луганской областей и с 2014 года активно участвует в проектах, реализуемых МОМ и другими агентствами ООН.

"Среди проектов, которые поддерживает Япония на фоне пандемии COVID-19, мы передаем медицинское оборудование для местных больниц и КПВВ вдоль линии разграничения. Мы выбрали такое важное и необходимое оборудование, которое будет иметь решающую роль в обеспечении здоровья населения в регионах. Япония занимает твердую позицию поддержки суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и обязательно будет придерживаться этого курса и сотрудничать с Украиной", - сказал посол.

Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко отметил, что пограничники ежедневно обеспечивают пропуск граждан через линию разграничения, предоставляя им необходимую помощь.

"В 2020 году военнослужащие ГПСУ в контрольных пунктах въезда-выезда осуществили оформление почти 3 миллиона человек. И мы благодарны международным партнерам за постоянную ощутимую поддержку Украины и украинских граждан, особенно тех, кто вынужден преодолевать путь пересекая линию разграничения с ОРДЛО. Полученное медицинское оборудование улучшит условия обеспечения КПВВ для оказания помощи людям, которые в ней будут нуждаться", - сказал Дейнеко.

Он добавил, что ранее в рамках проекта для предотвращения распространения COVID-19 пограничники также получали крайне необходимые средства индивидуальной защиты и дезинфекторы.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, медицинские нужды входят в тройку основных причин, по которым люди пересекают линию разграничения.