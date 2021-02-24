24 февраля 2021, 15:42

Кабинет Министров ввел ограничения для работы общественного транспорта в областях с "красной" зоной адаптивного карантина.

Постановление было принято на заседании правительства 24 февраля.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что принятый документ вносит изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В частности, в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности устанавливается запрет на регулярные и нерегулярные автомобильные и железнодорожные пассажирские перевозки, а также на работу городского электротранспорта и метрополитена.

Министр уточнил, что запрет не будет действовать на транзитные пассажирские перевозки и перевозки на легковых автомобилях, где не более 5 человек с учетом водителя и без учета лиц в возрасте до 14 лет.

Также движение личного транспорта не подпадает под ограничения.

При этом перевозка служебным транспортом будет разрешена в случае обеспечения всех пассажиров средствами индивидуальной защиты и исключительно по маршруту, о котором полиция должна быть проинформирована за два дня до выполнения рейса.

Спецрейсы железнодорожного транспорта в пригородном сообщении разрешается выполнять в соответствии с решениями областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что постановление, принятое с доработкой в однодневный срок и с учетом возможных замечаний других министров, вступит в силу через 7 дней после принятия.

"Мы, даже поддержав сегодня эти изменения, в любом случае имеем время на их обработку, а также учет замечаний народных депутатов, а также наших коллег. Я буду предлагать во время доработки с вашего предложения пункт о регулярных и нерегулярных авиационных пассажирских перевозок убрать, оставить только изменения в пункт 11", - сказал Степанов