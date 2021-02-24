В Украине начинается COVID-вакцинация: кто получит первую прививку

24 февраля 2021, 10:35

Вакцинация против коронавируса в Украине стартует 24 февраля. В первую очередь бесплатные прививки сделают медикам, которые контактируют с COVID-больными. Также в конце февраля начнется вакцинация военных в зоне ООС.

Первую прививку против коронавируса в Украине должен получить медработник. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что кампания по иммунизации населения начнется именно с медиков, которые работают на передовой с СOVID-19.

"Любой медицинский работник сегодня герой и он может стать тем, кто получит первую прививку. И мы можем не делить и не определять, кто больше заслуживает, а кто меньше ", - сказал Ляшко.