Около 150 тысяч человек летом должны сдать экзамен на знание украинского

25 февраля 2021, 09:00

Председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орися Демская отмечает, что с 16 июля 2021 около 100-150 тысяч граждан Украины должны будут подтвердить уровень владения государственным языком, сдав соответствующий экзамен.

«Количество людей, которые сегодня должны сдать экзамен и с 16 июля засвидетельствовать уровень владения государственным языком, составляет около 100-150 тысяч», - сказала Демская во время публичного отчета о результатах деятельности в 2020 году, передает Радио Свобода.

Центры для сдачи тестов на владение украинским языком будут минимум в каждом областном центре, а сертификат на владение государственным языком будет действовать бессрочно, добавила она.

При этом Демская отметила, что закон обратной силы не имеет, и все, кто уже работает на госслужбе и не претендует на какую-то должность, а уже на ней находится – они не будут сдавать экзамен.

«Экзамен будут сдавать только те, кто хочет получить сертификат с перспективой, что когда-то будет избираться на конкурс», - сказала она.

Верховная Рада Украины 25 апреля 2019 приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который 16 июля того же года вступил в силу. Он детализировал государственный статус и употребления украинского языка в различных сферах жизни: от бизнеса до образования.