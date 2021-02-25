Іноземні доходи громадян: порядок оподаткування та декларування

25 февраля 2021, 15:00

«В Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2020 році. Статтею 67 Конституції України встановлено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Наразі все більше громадян України, використовуючи надані "безвізом" можливості, виїжджають на роботу за кордон», - розповіла начальник Головного управління ДПС у Луганській області Ольга Височина у коментарі.

За її словами, платник податку, який отримував іноземні доходи, зобов'язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року. Сума таких доходів включається до загального річного оподатковуваного доходу платника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

«Якщо між Україною та країною, в якій знаходилось джерело виплати, існує міжнародний договір, згода на обов’язковість дотримання якого надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном», - зазначила керівник відомства.

Для цього платник зобов'язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, підтверджуючі документи (довідку) про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування. Вимоги щодо оформлення такого документу визначено статтею 13 Податкового кодексу України.

Ольга Височина акцентувала увагу, що у випадку відсутності у декларанта підтверджуючих документів, сума податку обраховується із загальної суми отриманих доходів.

«Запрошую всіх громадян сумлінно виконати свій конституційний обов’язок, задекларувати отримані у 2020 році доходи та своєчасно сплатити до бюджету податки, які є складовою добробуту регіону зокрема та країни вцілому», - підсумувала очільниця податкової Луганщини.