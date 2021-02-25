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Общественное мнение
Криминал / Региональные
25 февраля 2021, 11:20

«ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы

Так называемый верховный суд группировки «ЛНР» приговорил жителя Лисичанска к 12 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества за «шпионаж» якобы в пользу СБУ. Об этом сообщает «генеральная прокуратура» сепаратистов.

Там рассказали, что освободившийся из мест лишения свободы и «завербованный СБУ» житель Лисичанска с января по апрель 2018 года «направлял украинской спецслужбе сведения о численном составе и дислокации подразделений Народной милиции ЛНР, а также о действующих военнослужащих», что «нанесло ущерб обороноспособности ЛНР».

За передачу информации мужчина якобы получал от сотрудника СБУ денежное вознаграждение.

В «прокуратуре» добавили, что «подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся» и в настоящее время отбывает наказание.

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