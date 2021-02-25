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Общественное мнение
Политика
25 февраля 2021, 17:36

Козак подал иск в Верховный суд по санкциям СНБО

В Верховный суд поступил иск народного депутата Тараса Козака из «Оппозиционной платформы — За жизнь», в котором тот обжалывет указ президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о персональных санкциях впротив себя.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Украины, иск Козака поступил 24 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.

В суде напомнили, что ранее к ним уже поступило пять исковых заявлени по обжалованию санкций СНБО против Козака и формально принадлежащих ему телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Так, по одному из них дело было назначено на рассмотрение 15 марта. Три иска суд оставил без движения, дав 10 дней на устранение недостатков, а по одному иску в открытии дела отказал.

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