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Общественное мнение
Общество
25 февраля 2021, 18:00

В Австралии вступил в силу закон об оплате новостей

Парламент Австралии одобрил законопроект о вступлении в силу кодекса ведения переговоров для СМИ. Он обязывает цифровые платформы платить новостным медиа страны за контент.

Об этом говорится на сайте главы австралийского казначейства Джоша Фрайденберга.

"Парламент одобрил обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают", - говорится в сообщении.

При этом Фрайденберг отметил прогресс, достигнутый американскими компаниями Google и Facebook в достижении коммерческих договоренностей с австралийскими новостными СМИ.

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