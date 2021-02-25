25 февраля 2021, 11:28 В Украине провели уже 159 COVID-прививок В Украине провели уже 159 прививок против COVID-19 первой дозой вакцины. Об этом сообщает Минздрав в Телеграмм-канале "Коронавирус-инфо". "Проведены 159 прививок против COVID-19 первой дозой. Количество прививок, проведенных в регионах: Винницкая область - 10 прививок; Житомирская область - 40 прививок; Киевская область - 19 прививок; Черкасская область - 80 прививок; Черниговская область - 10 прививок ", - говорится в сообщении. Отмечается также, что на 24 февраля 2021 года не получено ни одного сообщения от ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации. Твитнуть Загрузка... Загрузка...