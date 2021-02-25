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Общественное мнение
Общество
25 февраля 2021, 11:28

В Украине провели уже 159 COVID-прививок

В Украине провели уже 159 прививок против COVID-19 первой дозой вакцины.

Об этом сообщает Минздрав в Телеграмм-канале "Коронавирус-инфо".

"Проведены 159 прививок против COVID-19 первой дозой.

Количество прививок, проведенных в регионах: Винницкая область - 10 прививок; Житомирская область - 40 прививок; Киевская область - 19 прививок; Черкасская область - 80 прививок; Черниговская область - 10 прививок ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на 24 февраля 2021 года не получено ни одного сообщения от ГП «Государственный экспертный центр Минздрава Украины» о зарегистрированных неблагоприятных событиях после иммунизации.

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