В Луганській області зробили перше щеплення від COVID-19

25 февраля 2021, 14:31

Медична сестра мобільної бригади КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Людмила Глущенко та лікар-кардіоревматолог КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» Сергій Пономарев першими в області отримали щеплення від COVID-19 вакциною AstraZeneca (Covishield).

«В Луганській області розпочато перший етап вакцинації. Сьогодні ми отримали 14300 доз вакцин, з яких 6800 доз буде розподілено на вакцинацію військовослужбовців, які беруть участь в Операції об’єднаних сил. Окрім військових під час першого етапу будуть провакциновані працівники мобільних бригад, всі медичні працівники, працівники лабораторій, екстреної медичної допомоги та люди, які перебувають у спеціалізованих закладах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку). Перший етап вакцинації на Луганщині планується провести в термін березень-квітень 2021 року», – прокоментувала подію заступник голови облдержадміністрації Катерина Безгинська.

За словами головного лікаря Луганської обласної дитячої клінічної лікарні Світлани Ошеко, вакцинація абсолютно безпечна: «Рівень вакцинації – рівень розвитку суспільства. Вакцина – це РНК-частини вірусу й у людей, яким вона вводилась жодного разу не було алергічних реакцій, зокрема анафілактичного шоку».

Зазначимо, вакцинація здійснюється добровільно.

Нагадаємо, 23 лютого 2021 року в Україну з Індії прибула перша партія з 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca (Covishield). Це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZenecа. Вакцина, яка виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Вона схвалена ВООЗ для екстреного застосування, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. 22 лютого 2021 року Міністерство охорони здоров’я в Україні зареєструвало цю вакцину для екстреного застосування. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини (проміжок між ними складає 28 діб). Може зберігатися до шести місяців при температурі +2+8 градусів.