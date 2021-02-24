В Украине определили сроки призыва-2021

25 февраля 2021, 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №71/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2021 году».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, в этом году увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле-июле и в октябре-декабре.

В январе-2022 будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 (в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19). Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течение апреля-июне и течение октября-декабря 2021 года. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября 2021 соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября 2021. Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности войска с каждым годом будет уменьшаться.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2014 «О неотложных мерах по защите Украины и укрепления ее обороноспособности», введенного в действие Указом Президента Украины от 24 сентября 2014 № 744, призванные в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.