В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

25 февраля 2021, 10:38

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что окончания пандемии коронавируса можно ожидать в начале 2022 года.

По его мнению, худший сценарий распространения инфекции уже миновал. Об этом он сказал в эфире датского телеканала DR, сообщает «Обозреватель».

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал появляться», – отметил Клюге.

При этом он подчеркнул, что COVID-19 продолжит распространяться и дальше. Однако необходимости во всех карантинных ограничениях уже не будет, считает представитель ВОЗ.

«Конечно, это вероятное развитие событий, ведь точный исход определить пока нельзя», – добавил Клюге.

Отметим, накануне в ВОЗ также заявили, что во всем мире установилась тенденция к существенному снижению заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Это наблюдается уже несколько недель.