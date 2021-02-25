Бізнес Луганщини перерахував до державного бюджету понад 124 млн гривень ПДВ

25 февраля 2021, 13:02

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні 2021 року юридичні особи та фізичні особи-підприємці регіону перерахували до державного бюджету 124 млн 160,1 тис. грн податку на додану вартість (далі-ПДВ).

У відомстві акцентували увагу, що надходження ПДВ поточного року перевищили обсяг надходжень за аналогічний період 2020 року на 15 млн 938 тис. грн або на 14,8 відсотків.

Станом на 1 лютого поточного року в Головному управлінні ДПС у Луганській області зареєстровано 2397 платників ПДВ, серед яких 2146 юридичних осіб та 251 фізична особа-підприємець.

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