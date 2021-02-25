В Украине создадут Конгресс местных и региональных властей

26 февраля 2021, 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Конгресса местных и региональных властей, который должен способствовать установлению качественно новых отношений между центральной и местной властью, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал - качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой для диалога и решений», - сказал глава государства во время выступления на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума «Украина 30».

Президент отметил, что у Конгресса местных и региональных властей будет свой постоянно действующий офис, и его работа должна быть максимально эффективной, а не только «на бумаге».

По словам Зеленского, первым глобальным вопросом, на котором следует сосредоточиться новому органу, должна стать подготовка Муниципального кодекса Украины.

«Есть разные видения, различные модели этого документа. Думаю, что вам удастся разработать кодекс, который будет способствовать не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарного, неделимой Украины», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что центральная и местная власть - не конкуренты и не соперники, а партнеры и одна команда, и это нужно осознать.

«Когда Украина будет сильной, процветающей, наконец мирной - мы все победим. Если нет - мы все, прежде всего мы с вами, точно проиграем. Давайте взаимодействовать, давайте слушать, давайте говорить, слышать и помогать друг друга, работать с мнением о следующих выборах, а о следующих поколениях украинцев», - призвал глава государства.