Платники податків Луганщини поповнюють бюджет рентними платежами

26 февраля 2021, 13:34

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні 2021 року до Зведеного бюджету України надійшло 25 млн грн рентної плати за користування надрами.

У відомстві також зазначили, що за цей час до бюджетів усіх рівнів перераховано рентної плати:

за спеціальне використання води – 232,2 тис. грн;

за спеціальне використання лісових ресурсів – 1,4 тис. грн;

за користування радіочастотним ресурсом України – 23,4 тис. гривень.

Нагадаємо: згідно з Податковим кодексом України рентна плата складається з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.