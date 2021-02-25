Президент на заседании Совета развития общин и территорий: Для окончательного завершения децентрализации мы должны решить несколько важных задач

26 февраля 2021, 14:04

Для завершения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию Украины касательно отношений между центральными и местными органами власти, а также принять законодательство о местных референдумах и относительно самоуправления в городских общинах. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума «Украина 30».

Глава государства подчеркнул, что децентрализация, наконец, не имитируется, а реально воплощается в жизнь. Он отметил, что уровень жизни, безопасности, здоровья, образования, комфорта и благосостояния украинцев зависит от уровня взаимодействия между органами власти.

«Мы сделали все, чтобы создать дееспособные общины, которые смогут решать большинство вопросов своего настоящего и нашего с вами будущего», – сказал Президент.

Владимир Зеленский напомнил, что уже внедрена новая система районов, упорядочено распределение полномочий между районами и общинами – общины получили средства, полномочия и ресурсы, в том числе земельные. В то же время центральная власть продолжает масштабную программу «Большое строительство», чтобы создать в каждой области Украины современную инфраструктуру – дорожную, образовательную, медицинскую, спортивную, культурную, туристическую и т. д.

«Наше движение продолжается, поскольку окончательно децентрализация еще не завершена, и в этом году мы должны решить несколько очень важных, приоритетных задач. Первое – принять изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. Речь идет об институте префектов и ликвидации местных администраций», – рассказал Глава государства.

По его словам, эти изменения направлены на то, чтобы ряд вопросов на местах решали не чиновники из столицы, а непосредственно те люди, которые живут в том или ином регионе.

«Вместе с тем мы должны сохранить нашу территориальную целостность – прочной и бесспорной. Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины на каждой территории и станут залогом унитарного устройства нашего государства», – добавил Владимир Зеленский.

Президент призвал депутатов Верховной Рады принять изменения в Конституцию по децентрализации.

«Эти изменения обсуждались с лидерами местного самоуправления, нашими украинскими учеными и экспертами в течение года. Пора переходить от обсуждений к настоящим действиям», – сказал он и обратился к главе Совета по вопросам правовой реформы и профильного комитета парламента с просьбой взять на себя координацию этого процесса.

Второй важной задачей Глава государства назвал разработку и принятие нормативных актов, которые учтут специфику самоуправления в городских общинах и дадут городам импульс и возможности для развития.

«Третья задача – разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общества на деятельность местной власти и принятие ключевых решений именно на местах. Мы должны выйти на окончательную формулу управления на местном уровне: общины – решают, люди – влияют и вместе с государством – контролируют», – подчеркнул Президент.