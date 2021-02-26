На должность главы САП подали более 140 кандидатур

26 февраля 2021, 17:46

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры большой конкурс - более 140 заявлений на одно место.

Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала в интервью Укринформу.

«У нас закончился дедлайн приема документов на должность руководителя САП. Там большой конкурс - более 140 заявлений на одно место. Также продолжается конкурс на заместителя, начальника отдела. Сейчас важно, чтобы комиссия динамично закончила этот процесс, допустила людей к тестам», - сказала она.

По ее словам, это тесты на знание законодательства, общие способности, полиграф, собеседование на добродетель.

«Все открыто, заседания комиссии проходят в режиме онлайн. Для нас очень важен руководитель САП - это будет главный антикоррупционный прокурор. Мы готовы ему или ей максимально помогать. Я понимаю всю проблематику и помогать новому руководителю быть эффективным», - отметила Венедиктова.