В районе проведения ООС началась вакцинация от COVID-19

26 февраля 2021, 10:02

В районе проведения операции Объединенных сил начата вакцинация от COVID-19. Об этом сообщает штаб ООС.

"Сегодня в 66-й военный госпиталь поступила первая партия вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 - AstraZeneca в количестве 7200 доз. И уже сегодня врачи начали вакцинацию личного состава госпиталя, а также отдельной автосанитарной роты. Завтра бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры, начнут выезжать для осуществления прививок непосредственно в подразделения в зоне ответственности", - говорится в сообщении

Как отметил начальник госпитального отделения старший лейтенант Артур Матвеев, вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина совместного производства Великобритании и Швеции, прошла все три этапа клинических исследований и одобрена Всемирной организацией здравоохранения к экстренному использованию. Согласно статистическим данным, ее эффективность составляет около 70%.

Вакцинация проводится в два этапа, примерно через четыре-двенадцать недель после первого. Что касается условий хранения, то это очень благоприятные условия, поскольку инструкция требует хранить вакцину при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию.

"Следует отметить, вакцинация - полностью добровольная. Сначала все пациенты проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собирается данные анамнеза и тогда определяется, нет ли противопоказаний к вакцинации. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины", - отметили в штабе ООС.