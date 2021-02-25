Россия собралась привлечь жителей Донбасса к голосованию на выборах в Госдуму

26 февраля 2021, 10:36

Россия намерена привлечь к голосованию на выборах в Госдуму осенью 2021 года жителей неподконтрольных Украине районов Донбасса с российскими паспортами. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии РФ сепаратистскому ресурсу «ДАН».

Там уточнили, что такие люди имеют возможность голосовать на выбранном ими избирательном участке после включения в список избирателей на основании соответствующего заявления (технология «Мобильный избиратель»).

Также в ЦИК РФ рассказали, что будет возможность проголосовать на «специальном» избирательном участке, определенном для голосования таких лиц, после включения в список избирателей на основании письменного заявления.

В этой связи там напомнили об опыте голосования по вопросу изменений в Конституцию России в 2020 году, при проведении которого в Ростовской области было определено 12 «специальных» участков, на которых могли проголосовать те, кто не имеет регистрации по месту жительства в пределах РФ. Тогда из Донека и Луганска был организован подвоз на «спецучастки».

МИД Украины прошлым летом осудил тот факт, что Россия организовала участие жителей Донбасса и Крыма в голосовании о поправка в свою конституцию.