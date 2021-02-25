26 февраля 2021, 12:00

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что режим прекращения огня на Донбассе практически перестал работать. А перемирия, по его словам, на Донбассе никогда не было.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Прямой".

Как отметил министр, режим прекращения огня, который начал действовать в июле 2020 года, помог уменьшить количество погибших и раненых на Донбассе.

"Я считаю, что режим "тишины" - не перемирие. Перемирия у нас нет и не было никакого. Режим "тишины", мы действительно достигли его в июле благодаря дополнительным мерам и достаточно долго его держали. Но, к сожалению, сегодня я вынужден констатировать, что этот режим тишины практически перестает работать в том идеальном варианте, в котором он был раньше", - сказал он.

Резников добавил, что пророссийские боевики постоянно отрицают нарушения режима "тишины" со своей стороны, одновременно обвиняя в этом украинских военных.

"Они (боевики - ред.) сегодня действительно провоцируют для того, чтобы получить огонь в ответ. По уставу ООН, каждое государство имеет право на самооборону. И наши военные это знают. Поэтому в случае необходимости, если они сочтут, что есть угроза нашим позициям, они имеют право на ответный огонь. И они это сделают", - добавил министр.