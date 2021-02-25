СБУ заблокировала ботсеть для российских кибератак на системы госорганов

26 февраля 2021, 13:00

Киберспециалисты СБУ разоблачили и пресекли деятельность хакера, причастного к совершению кибератак через ботсеть на государственные электронные информационные ресурсы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В частности, как отмечается в сообщении, в начале этого года оперативники СБУ локализовали попытку хакерской атаки на автоматизированные системы госорганов Житомирщины. Злоумышленники планировали получить удаленный доступ к компьютерам для снятия информации, которая подлежит защите. Они также собирались внедрить в ПК вредоносное программное обеспечение, а затем скрыто использовать ресурсы в ботсети для организации подобных кибератак.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ задокументировали, что для противоправной деятельности злоумышленники использовали зарубежные ресурсы хостинг-провайдера из Львовщины. Дополнительная проверка подтвердила, что серверы размещены на территории Российской Федерации и принадлежат фигуранту дела.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства провайдера правоохранители изъяли компьютерную технику, которая передана для проведения соответствующих исследований.

Следователи органов безопасности осуществляют досудебное расследование согласно ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также информация о возможном сотрудничестве подозреваемого с представителями спецслужб страны-агрессора.

Документирование деятельности злоумышленника осуществляли сотрудники Управления СБУ в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.