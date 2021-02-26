Кравчук: нельзя проводить переговоры в стране, зависимой от России на 100%

01 марта 2021, 13:38

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что переговоры относительно урегулирования конфликта на Донбассе нельзя проводить переговоры в стране, «зависимой от России». Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

«Нельзя проводить [переговоры]. В стране, которая зависима от России на 100 процентов, в стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс. Оно не стыкуется. Нужно выбрать место для переговоров», - отметил Кравчук.

Переговоры же в нормандском формате, по его мнению, можно проводить в Женеве или Париже.

Он также отметил, что, по его мнению, переговоры в нормандском формате были бы более эффективными, если бы к ним присоединились США.

В этом контексте он напомнил, что первые такие встречи начинались в Женеве, где среди присутствующих был госсекретарь США.