Первые семьи купили жилье по программе «Доступная ипотека 7%»

01 марта 2021, 15:37

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил две семьи, которые сегодня первыми подписали договоры ипотеки с банками в рамках Государственной программы «Доступная ипотека 7%». Это семья Сергея и Валерии Лапченко, которые ждут пополнения, и Максима и Натальи Максимюк, которые воспитывают 4-летнего сына Марата. Обе семьи из Херсона, но уже длительное время проживают в столице, сообщили в пресс-службе главы государства.

Подписание состоялось на площадке Всеукраинского форума «Украина 30. Развитие правосудия» в Киеве.

Зеленский поинтересовался, какие районы семьи выбрали для покупки жилья, довольны ли условиями программы.

Министр финансов Украины Сергей Марченко, приветствуя первых участников программы доступной ипотеки, призвал граждан смелее пользоваться ее преимуществами. «Обращайтесь в банки - список банков и агентов можно найти на сайте Фонда развития предпринимательства. Вы можете четко понять те шаги, которые вам нужны для получения кредита. Все очень просто, очень понятно, поэтому те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, уже сейчас могут это сделать», - сказал Марченко.

Представители банков со своей стороны отметили достаточно быстрый старт программы - от идеи до начала реализации прошло всего два месяца. Они выразили надежду, что программа будет способствовать развитию рынка ипотечного кредитования в Украине так, как он работает в Европе и мире, в свою очередь будет стимулировать развитие строительства в стране и экономики в целом.

По условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта – 2,5 млн грн, а сумма ипотеки - 2 млн грн. Первый минимальный взнос - 15%. Ипотечная ставка - 7%.