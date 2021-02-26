Зеленский утвердил санкции против Захарченко и еще девяти военных

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украину. В этот список попал экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.
Указ опубликован на сайте Офиса президента.
В список санкций попали:
бывший глава СБУ Александр Якименко;
бывший министр МВД Виталий Захарченко;
бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский;
бывший генерал-майор Станислав Шапортов;
бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур;
бывший генерал-майор Юрий Катовский;
бывший генерал-майор Владимир Товский;
бывший генерал-майор Валентин Ханжа;
бывший вице-адмирал Сергей Елисеев;
бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур.
Все эти лица, оказавшиеся в списке, лишены всех государственных наград и званий.
"Поддержать внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.
На прошлой неделе во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против них вводятся максимальные, по 13 пунктам.