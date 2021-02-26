01 марта 2021, 17:43 Зеленский утвердил санкции против Захарченко и еще девяти военных Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украину. В этот список попал экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко. Указ опубликован на сайте Офиса президента. В список санкций попали: бывший глава СБУ Александр Якименко; бывший министр МВД Виталий Захарченко; бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский; бывший генерал-майор Станислав Шапортов; бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур; бывший генерал-майор Юрий Катовский; бывший генерал-майор Владимир Товский; бывший генерал-майор Валентин Ханжа; бывший вице-адмирал Сергей Елисеев; бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур. Все эти лица, оказавшиеся в списке, лишены всех государственных наград и званий. "Поддержать внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента. На прошлой неделе во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против них вводятся максимальные, по 13 пунктам. Твитнуть Загрузка... Загрузка...