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Общественное мнение
Власть
01 марта 2021, 17:43

Зеленский утвердил санкции против Захарченко и еще девяти военных

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украину. В этот список попал экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

Указ опубликован на сайте Офиса президента.

В список санкций попали:

бывший глава СБУ Александр Якименко;

бывший министр МВД Виталий Захарченко;

бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ Денис Березовский;

бывший генерал-майор Станислав Шапортов;

бывший генерал-майор юстиции Сергей Нянчур;

бывший генерал-майор Юрий Катовский;

бывший генерал-майор Владимир Товский;

бывший генерал-майор Валентин Ханжа;

бывший вице-адмирал Сергей Елисеев;

бывший контр-адмирал Дмитрий Шакур.

Все эти лица, оказавшиеся в списке, лишены всех государственных наград и званий.

"Поддержать внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе президента.

На прошлой неделе во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции против них вводятся максимальные, по 13 пунктам.

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