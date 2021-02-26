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Общественное мнение
Общество
01 марта 2021, 11:42

«Бразильский» штамм COVID-19 уже в Британии

Шесть случаев инфицирования очень заразным штаммом коронавируса, впервые выявленным в бразильском городе Манаус, были зафиксированы в Великобритании.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что три случая были обнаружено в Англии и еще три - в Шотландии. По меньшей мере двое инфицированных людей ранее посещали Бразилию, путь инфицирования других еще устанавливается.

Хотя широкий риск для общественного здоровья от выявленных случаев инфицирования в Англии считается низким, для предостережения власть наращивает тестирование в регионе.

Как известно, обнаруженный в Манаусе штамм коронавируса имеет некоторые сходства с южноафриканской разновидностью и может оказать лучшее сопротивление вакцинам.

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