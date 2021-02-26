01 марта 2021, 12:02 «Заря» вырвала победу у «Шахтера» Донецкий «Шахтер» уступил луганской «Заре» со счетом 0:1 в 16-м туре Украинской премьер-лиги по футболу. На 80-й минуте луганчане остались в меньшинстве после удаления Жуниньо, который грубо сыграл против Жуниора Мораеса. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму гол забил Дмитрий Иванисеня после кросса Аллахьяра через все поле. «Заря» продлила беспроигрышную серию с «Шахтером» до 4 матчей. Поединок проходил на НСК «Олимпийский» в Киеве при ограниченном числе зрителей из-за карантина — присутствовало порядка 4 тысяч человек. Таким образом, «Шахтер» остается на втором месте с 33 очками, а «Заря» идет на третьем месте, набрав 29 баллов. Лидер УПЛ киевское «Динамо» (34 очка) начнет свой матч со «Львовм» в 19:30. Твитнуть Загрузка... Загрузка...