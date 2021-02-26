В России регистрируют лайт вакцину

01 марта 2021, 13:01

В России подали заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса Спутник Лайт.

Об этом сообщает Медуза.

Заявка на регистрацию Спутника Лайт подана в России и еще ряде стран, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), курирующий создание этой вакцины. Соответствующее сообщение появилось в твиттере, где публикуются новости о вакцине Спутник V.

Новую вакцину начнут использовать в марте. Спутник Лайт — первый компонент двухкомпонентной вакцины Спутник V. Он может применяться отдельно.

В субботу, 27 февраля, Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение вакцины от коронавируса, разработанную компанией Johnson & Johnson.

Это первая однократная вакцина против Covid-19, доступная в США.