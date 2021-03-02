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Общественное мнение
Политика
02 марта 2021, 13:42

ЦИК зарегистрировала подозреваемую в убийстве Шеремета кандидатом в нардепы в Донецкой области

Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга и волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» в 50-м округе.

Кузьменко отметила, что планирует активно вести кампанию и добиваться обеспечения своего конституционного права быть избранной, сообщает пресс-служба политсилы.

«Сейчас мы живем в эпоху специфического правосудия. Но я надеюсь, что мне дадут возможность реализовать свое конституционное право быть избранной и провести кампанию в округе лично. Ведь ничто не заменит для меня живого общения с людьми», — подчеркнула кандидатка.

Промежуточные выборы в округе № 50 состоятся 28 марта 2021 года. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.

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