Полиция объявила подозрение еще трем боевикам, которые допрашивали пленных в «Изоляции»

02 марта 2021, 14:36

Полиция заочно объявила подозрение еще троим членам «МГБ ДНР»: «оперуполномоченному» и двум конвоирам тюрьмы «Изоляция». Фигуранты незаконно лишали гражданских лиц воли и пытали. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Согласно данным правоохранителей, 40-летний житель Бахмута и 41-летний житель Макеевки в 2016 году вошли в состав незаконного военизированного формирования «МГБ ДНР» и стали конвоирами.

«Тюремщики причастны не только к пыткам заключенных, но и их трудовой эксплуатации. Пленных силой принуждали к выполнению различных работ», — говорится в сообщении.

Полицейские также собрали доказательства относительно 40-летнего жителя Донецка, который в 2015 году был назначен так называемым оперуполномоченного «МГБ ДНР».

По данным следствия, он занимался выявлением и задержанием проукраински настроенных гражданских лиц, а также проведением их допросов.

«Информацию фигурант "выбивал" с применением физического и психологического насилия к потерпевшим, заставляя их "сознаться в шпионаже" и другие. В дальнейшем пленных помещали в застенки "Изоляции"», — говорится в сообщении.

Полицией установлено 11 пострадавших, пострадавших от преступных действий подозреваемых. Один из задержанных боевиком заключенных провел под пытками год.

Подозреваемые заочно привлекаются к ответственности по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 260 (участие в составе не предусмотренного законами Украины военизированного формирования), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с гражданским населением), ч. 2 ст. 149 (получение и сокрытие человека с целью эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Всего на сегодня объявлено заочные подозрения пяти боевикам, среди которых руководитель тюрьмы «Изоляция», три охранника и представитель оперативного блока «МГБ ДНР».

В целом, полиция Донетчины идентифицировала 70 человек, которые причастны к преступлениям в «Изоляции».