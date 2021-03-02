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Общественное мнение
Власть / Региональные
02 марта 2021, 15:34

В Лисичанске представили новоназначенного начальника городской полиции

Глава полиции Луганщины представил личному составу нового начальника полиции города Лисичанска, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Начальником полиции Лисичанска назначен капитан полиции Заза Липартия.

«При поддержке наших коллег - руководителей ВГА, прокуратуры, суда, Службы безопасности Украины, я уверен, что мы сможем свести к минимуму количество правонарушений как общего уголовного характера, так и служебных. Поэтому, поручаю вам в своей ежедневной работе руководствоваться Законом и строить работу подразделения с ориентацией на потребности общества, потому что доверие граждан - ваш единственный показатель в работе», - обращаясь к вновь назначенному руководителю полиции Лисичанска, отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Луганской области Олег Григоров.

Общаясь с личным составом лисичанской полиции, начальник Главка призвал сотрудников к слаженной и профессиональной работе, призвал совершенствовать свои знания и работать на благо украинского народа.

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