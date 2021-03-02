В Лисичанске представили новоназначенного начальника городской полиции

02 марта 2021, 15:34

Глава полиции Луганщины представил личному составу нового начальника полиции города Лисичанска, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Начальником полиции Лисичанска назначен капитан полиции Заза Липартия.

«При поддержке наших коллег - руководителей ВГА, прокуратуры, суда, Службы безопасности Украины, я уверен, что мы сможем свести к минимуму количество правонарушений как общего уголовного характера, так и служебных. Поэтому, поручаю вам в своей ежедневной работе руководствоваться Законом и строить работу подразделения с ориентацией на потребности общества, потому что доверие граждан - ваш единственный показатель в работе», - обращаясь к вновь назначенному руководителю полиции Лисичанска, отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Луганской области Олег Григоров.

Общаясь с личным составом лисичанской полиции, начальник Главка призвал сотрудников к слаженной и профессиональной работе, призвал совершенствовать свои знания и работать на благо украинского народа.