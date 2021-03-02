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Общественное мнение
Криминал / Региональные
02 марта 2021, 17:05

СБУ открыла почти 23 тысячи дел за преступления во время оккупации Крыма и Донбасса

Следователи Службы безопасности открыли более 22,7 тысячи уголовны дел за совершения преступлений против основ национальной безопасности и обороны Украины, посягательства на ее территориальную целостность и неприкосновенность, а также терроризма во время оккупации Крым и части Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как говорится в сообщении, СБУ более семи лет фиксирует факты незаконных действий РФ, большинство из которых уже передали в международные суды в качестве доказательства российской агрессии.

В результате этого подозрение объявили 6 тысячам человек. Из них больше 250 - граждане РФ.

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