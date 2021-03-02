В Украине подорожала электроэнергия для промышленности

02 марта 2021, 09:40

Средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке «сутки вперед» для промышленности в феврале выросла до 1636 грн./МВт-ч по сравнению с 1438 грн./МВт-ч в январе, по данным ГП «Оператор рынка», сообщает 24 канал.

Рост цен был связан с необходимостью использовать природный газ на энергоблоках ТЭС вместо более дешевого угля, запасы которого оказались вполовину меньше критического минимума.

Также электроэнергия дорожала из-за недовыработки атомной генерации, у которой 2 энергоблока находятся в среднем ремонте и 1 - в капитальном.

Фактором, способствующим стабилизации цены, стал импорт электроэнергии, не позволивший частным энергокомпаниям поднять котировки еще выше.