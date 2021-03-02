Як нараховується пеня за порушення термінів сплати податкового зобов’язання

02 марта 2021, 16:44

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. На суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового (податкового) зобов’язання з податків, зборів та інших платежів нараховується пеня згідно з пунктом 129.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Пеня на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового (податкового) зобов’язання, визначеного органом ДПС, нараховується:

починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати платником податків такого зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні згідно із ПКУ;

за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відс. річних облікової ставки Національного банку України (далі – НБУ), діючої на кожний такий день.

Пеня на суми сплаченого з порушенням законодавчо встановленого терміну узгодженого грошового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, нараховується:

після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання;

за кожний календарний день прострочення його сплати, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, включаючи день погашення, із розрахунку 100 відс. річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.

Крім того, при виявленні контролюючим органом за результатами перевірки несвоєчасної сплати податковим агентом утриманих (нарахованих) податків до або під час виплати оподатковуваного доходу на користь нерезидента або іншого платника податків нараховується пеня:

починаючи з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податковим агентом суми податкового зобов’язання, визначеного ПКУ;

за кожний календарний день такої несплати (неперерахування), включаючи день погашення податкового зобов’язання, з розрахунку 120 відс. річних облікової ставки НБУ, діючої на кожний такий день.

У разі часткового погашення податкового боргу сума такої частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку.

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