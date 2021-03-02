Бывший командир боевиков Безлер судится с Bellingcat

02 марта 2021, 11:02

Бывший командир боевиков на Донбассе Игорь Безлер подал в суд на группу расследователей Bellingcat. Он требует убрать все упоминания своего имени из расследованией, пишет «Медуза».

По сообщению, иск Безлер от сентября 2020 рассматривают в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга.

Истец требует от Bellingcat опровержения публикаций, которые опираются на перехваченные СБУ переговоры по делу о сбивания самолета над Донбассом. В этих статьях Безлера называют только «важным свидетелем» катастрофы, но отмечают, что именно его подчиненные могли сообщить о пассажирском лайнере MH17 российским военным, приняв его за украинский военный борт.

Истец настаивает, что в Bellingcat «ошибочно интерпретировали» его телефонные звонки и «прямо идентифицировали» как лицо, причастное к авиакатастрофе. Поэтому каждое упоминание Безлера журналистами «априори порочат его», говорится в иске (всего, подсчитали юристы, имя Безлера встречается в текстах 140 раз).

Безлер, который, по данным украинских спецслужб, был сотрудником российской военной разведки, требует от журналистов удалить все эти упоминания о нем и выплатить ему полмиллиона рублей компенсации.

После сбивания самолета рейса MH17 над Донбассом летом 2014 СБУ опубликовала, среди прочих, две перехваченных телефонных разговора, участником которых был Безлер.

В декабре 2017 Безлер с разрешения российских спецслужб уже давал показания Совместной следственной группе, которая считает, что именно через контролируемые им территории российский «Бук», из которого сбили самолет, перегоняли по маршруту Донецк - Енакиево - Торез - Снежное (откуда и был сделан выстрел по «Боингу»).

Он отрицал причастность к катастрофе.

Бывший главный командир боевиков российских гибридных сил на Донбассе Игорь Безлер был известен по прозвищу «Бес». Этот гражданин России, долгое время легально жил в Горловке (по некоторым сообщениям, он мог иметь и украинское гражданство), по данным украинских спецслужб, был сотрудником российской военной разведки.

В феврале 2014 он участвовал в силовых акциях пророссийских сил во время оккупации Россией Крыма, а с апреля до конца октября 2014 командовал одним из отрядов боевиков, который контролировал Горловку и еще несколько городов Донбасса. Нынешнее место его пребывания неизвестно.