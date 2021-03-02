Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
02 марта 2021, 12:12

Украина презентовала Крымскую платформу ОБСЕ и предложила присоединиться к ней

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова презентовала ОБСЕ украинскую инициативу под названием Крымская платформа. Она рассказала о цели, структуре и планах работы Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Джапарова предложила странам-участницам ОБСЕ присоединиться к Крымской платформе и принять участие в инаугурационном саммите, который состоится в Киеве 23 августа 2021 года.

"Очень важно совместно искать ответы на весь комплекс последствий временной оккупации Крыма и держать эту проблему в постоянном поле зрения международного сообщества", - пояснила она.

Кроме того, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко представил ОБСЕ факты, которые подтверждают милитаризацию оккупированного Россией Крыма и региона Черного и Азовского морей.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: