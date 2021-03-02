Лукашенко высказался по поводу слияния Беларуси и РФ

03 марта 2021, 09:00

Александр Лукашенко считает, что Беларусь и Россия не нуждаются в слиянии с созданием единых органов управления.

«Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», - заявил Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, передает госагентство БелТА.

Лукашенко считает «это абсолютно не нужным». «Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий», - уверен он.