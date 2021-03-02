Новые пропуска для пересечения КПВВ: подробности

03 марта 2021, 14:34

Граждане, имеющие доступ к гостайне, имеют право въезжать в ОРДЛО, однако для них предусмотрены отдельные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СБУ в Луганской и Донецкой областях.

Согласно законодательству, лицам, имеющим доступ к государственной тайне, может быть предоставлено одноразовое разрешение по решению руководителя координационного центра Объединенных сил. Основанием для выдачи разрешения является ходатайство руководителя соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации, в котором такому лицу предоставлен доступ к государственной тайне.

В исключительных случаях (смерть, тяжелая болезнь близких родственников или членов семьи) разрешение физическому лицу может быть предоставлено в течение суток при наличии соответствующих документов, подтверждающих такие обстоятельства, по решению руководителя координационного центра или координационной группы.

После того, как будет принято решение о предоставлении физическому лицу такого разрешения, координационный центр или координационная группа включает его в электронный реестр, который не позднее чем в течение трех рабочих дней подают Администрации Госпогранслужбы.

СБУ обращает внимание секретоносителей на то, что их выезд в ОРДЛО будет осуществляться исключительно на основании одноразовых разрешений. Ранее предоставленные этим лицам многократные пропуска в ближайшее время будут отменены.

"Принимая решение о выезде на временно оккупированную территорию, граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны помнить, что они вызывают особый интерес враждебных спецслужб. Чтобы склонить секретоносителей к государственной измене, враг создает искусственные компрометирующие ситуации, прибегает к угрозам и шантажу", - подчеркивает ведомство.