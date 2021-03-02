ВОЗ: Говорить о победе над COVID-19 до конца года нереалистично

03 марта 2021, 18:00

Говорить о победе над пандемией коронавируса до конца текущего года преждевременно и нереалистично, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом заявил директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает УП.

«Если мы будем разумны, то сможем закончить с госпитализациями, смертями и трагедиями, связанными с этой пандемией», – отметил он.

Райан добавил, что появление в мире эффективных вакцин против COVID-19 может сократить число тяжелых случаев болезни и летальных исходов.

Вместе с тем, по данным ВОЗ, число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире выросло на прошлой неделе впервые за последние полтора месяца.

По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса, этот рост «разочаровывающим, но не удивительным». Он призвал страны не ослаблять меры по предотвращению распространения COVID.

Гендиректор ВОЗ добавил, что странам еще слишком рано полагаться исключительно на вакцинацию.

Гебреисус также подверг критике развитые страны за накопление доз вакцин в ущерб поставок препарата бедным государствам.