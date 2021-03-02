Кабмин утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года

03 марта 2021, 16:46

Правительство утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработкой, сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Национальная экономическая стратегия-2030 – это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украине», - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

К созданию НЭС-2030 присоединились более 500 участников: представители более 20 аналитических центров, более 30 бизнес-ассоциаций, 40 органов исполнительной власти, экспертной среды и гражданского общества, народные депутаты.

Документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг.

Также Стратегия учитывает важные сквозные направления - диджитализацию, «зеленый» курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие.

Среди принципов, на которых строится Национальная экономическая стратегия - европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.

Шмыгаль поблагодарил всех, кто приобщился к разработке НЭС-2030 и выразил надежду, что все ветви власти будут активно вовлечены в достижение общей для страны цели.