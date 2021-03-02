На Донбассе погиб 19-летний военнослужащий

03 марта 2021, 10:40

28 февраля из-за неосторожного обращения с оружием в зоне проведения ООС погиб 19-летний военнослужащий из Полтавской области Андрей Мирча.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

В июле 2020-го парень заключил контракт с Вооруженными силами Украины. Служил в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. 18 марта солдату должно было исполниться 20 лет.

Похоронят воина в его родном селе Степановка Семеновской ТГ Кременчугского района 3 марта в 12:00, сообщили в Семеновской территориальной общине.

У юноши остались родители и четверо младших братьев.