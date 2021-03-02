Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
03 марта 2021, 11:00

Инфекционист: Заразиться коронавирусом через вакцину невозможно

Заражение коронавирусом через вакцину против него невозможно, поскольку вирус не может существовать в мышце. Об этом в эфире Громадського радио заявила врач-инфекционист Ольга Кобевко.

«Вакциной нельзя инфицироваться коронавирусом, потому что она не содержит живого вируса. В мышце коронавирус не сможет существовать, потому что это не его среда. Поэтому вирус для нас будет безопасным в этом плане, и мы не можем инфицироваться вследствие вакцинации», - отметила она.

Кобевко также призвала тех, кто уже переболел, не быть беспечными: иммунитета обычно хватает на 3-6 месяцев, далее он начинает снижаться.

«Наличие иммунитета также не предполагает 100% гарантию того, что человек не может быть инфицирован повторно», - подчеркнула врач.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: