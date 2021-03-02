В политической подгруппе ТКГ впервые заговорили «эксперты» от ОРДЛО

03 марта 2021, 11:34

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе от Украины Сергей Гармаш сообщил, что в ходе дискуссии политической подгруппы впервые взяли слово так называемые «эксперты» из Донецка и Луганска.

«Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала «эксперт» ОРДО Майя Пирогова, потом и «эксперты» из Луганска. До этого, четыре заседания «эксперты ОРДЛО» присутствовали, но молчали. И вот они заговорили!» - написал он в Facebook.

По словам Гармаша, за все время сегодняшних консультаций представитель России говорил секунд 30.

«В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член ТКГ и это прямое нарушение Минских соглашений», - подчеркнул журналист.