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Общественное мнение
Криминал / Региональные
03 марта 2021, 13:02

Жителю Луганской области грозит тюрьма за "заминирование" автомобиля на территории госпредприятия

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы за "заминирование" автомобиля на территории одного из филиалов госпредприятия «Коневодство Украины», передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Мелового по факту ложного сообщения о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другим тяжелым последствиям.

По данным следствия, в октябре 2020 года обвиняемый заблокировал легковым автомобилем выезд загруженных транспортных средств с территории зернового тока одного из филиалов государственного предприятия "Коневодство Украины" на Луганщине, препятствуя перевозке пшеницы к элеватору.

По требованию представителя конного завода прекратить противоправные действия и убрать транспортное средство обвиняемый сообщил о его "заминировании" и угрожал совершить подрыв. В дальнейшем правонарушитель позвонил в дежурную часть отдела полиции и совершил заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва.

По результатам проведенной проверки сообщение о заминировании автомобиля не подтвердилось. Взрывных устройств и взрывоопасных предметов во время обследования транспортного средства правоохранители не обнаружили.

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