Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
04 марта 2021, 14:00

В Украине может появиться Национальное военное кладбище

Верховная Рада поддержала законопроект, благодаря которому в Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"За" проголосовали 304 нардепа. Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.

Заказчиком строительства является Министерство по делам ветеранов. Его строительство будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

Порядок организации захоронений и перезахоронений будет определяться Кабинетом министров.

Расходы на погребение на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.

Также в проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

В случае осквернения могил или надгробных сооружений, компенсируют материальный ущерб за счет средств госбюджета, но с последующим их возмещением за счет виновных лиц.

Охрана и содержание в надлежащем состоянии кладбища также будет обеспечиваться за счет средств госбюджета.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: