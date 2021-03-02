В Украине может появиться Национальное военное кладбище

04 марта 2021, 14:00

Верховная Рада поддержала законопроект, благодаря которому в Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"За" проголосовали 304 нардепа. Согласно закону, Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передаче в аренду.

Заказчиком строительства является Министерство по делам ветеранов. Его строительство будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

Порядок организации захоронений и перезахоронений будет определяться Кабинетом министров.

Расходы на погребение на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.

Также в проекте прописано, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

В случае осквернения могил или надгробных сооружений, компенсируют материальный ущерб за счет средств госбюджета, но с последующим их возмещением за счет виновных лиц.

Охрана и содержание в надлежащем состоянии кладбища также будет обеспечиваться за счет средств госбюджета.