Місцеві бюджети Луганщини отримали 1,9 млн грн від ліцензування алкоголю, тютюну та пального

04 марта 2021, 15:42

За січень-лютий 2021 року казна Луганської області поповнилася на 1,9 млн грн від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

Станом на перше березня 2021 року на Луганщині здійснюють діяльність 1301 суб’єкт господарювання, які мають ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним.

У січні-лютому 2021 року видано 455 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, 27 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального.

В той же час, у січні-лютому анульовано 87 ліцензій, з яких 6 – за порушення законодавства в частини продажу неповнолітнім особам алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

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