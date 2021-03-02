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Общественное мнение
Экономика / Региональные
04 марта 2021, 17:02

Нова форма декларації акцизного податку

У Головному управлінні ДПС у Луганській області звертають увагу платників акцизного податку.

З 16 лютого 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.12.2020 №747 «Про затвердження змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку».

Отже, саме з цієї дати діє нова форма декларації акцизного податку, проте, враховуючи норми абзацу 2 пункту 46.6 Податкового кодексу України, до визначення нових форм декларації (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Таким чином, перший звітний період, за який платники акцизного податку будуть зобов’язані подавати декларацію за новою формою – березень 2021 року.

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