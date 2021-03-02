Шмыгаль: Электроэнергия для населения с 1 апреля не подорожает

04 марта 2021, 18:00

В правительстве планируют оставить тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за 1 кВт⋅ч, при этом не исключают, что в будущем тариф изменится.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 4 марта на пресс-конференции по поводу года работы правительства, передает hromadske.

По его словам, сейчас тариф на электроэнергию обсуждают в Министерстве энергетики. Скорее всего, с 1 апреля цена останется на уровне 1,68 грн, но премьер предупреждает, что это не означает, что изменений не будет в будущем.

«Цены меняются. Они могут расти или уменьшаться, любой товар должен иметь рыночную цену», — сказал он.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что за электроэнергию должны платить больше те, кто имеют деньги и потребляют больше.

«Они должны платить больше для того, чтобы сбалансировать рынок. Те же, кто платить за электроэнергию и другие энергоресурсы не могут по тем или иным причинам (высокий тариф или рыночный тариф), должны получить поддержку от государства», — сказал премьер.