Президент Евросовета анонсировал жесткие решения по РФ после визита в Украину

04 марта 2021, 16:36

Президент Европейского совета Шарль Мишель уверяет, что использует поездку в Украину для того, чтобы сформировать адекватную политику Евросоюза в отношении РФ.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Мишель заявил на совместной пресс-конференции с президентом Зеленским в Киеве.

Мишель напомнил, что в марте саммит Евросоюза будет обсуждать вопросы политики в отношении РФ, в том числе после последних событий, связанных с Навальным, и напомнил, что ЕС впервые задействовал новый санкционный механизм из-за заключения Навального.

«Мы полностью привержены тому, чтобы быть жесткими (в диалоге с РФ) в защите наших интересов», - заявил он.

Дальнейшие решения относительно давления на РФ будут приниматься «вместе со всеми главами государств и правительств ЕС», добавил Мишель.

«Поэтому мой визит в Украину сегодня и вчера преследует цель подготовить такие решения», - пояснил он, отметив, что полученная в Украине информация поможет принять новую политику ЕС в отношении России.