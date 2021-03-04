СБУ предотвратила незаконное возмещение НДС почти на 1 миллиард

05 марта 2021, 09:00

Служба безопасности Украины предупредила незаконное возмещение налога на добавленную стоимость почти 1 млрд гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе проведения комплекса мероприятий, оперативники спецслужбы установили ряд фирм, финансово-хозяйственная деятельность которых заключалась в проведении фиктивных бестоварных операций, которые позволяли претендовать на безосновательное возмещение НДС из государственного бюджета.

По материалам СБ Украины, органами Государственной налоговой службы проведен ряд контрольно-проверочных мероприятий, в результате чего уменьшены задекларированные суммы бюджетного возмещения НДС на сумму 992 300 000 грн.

Мероприятия проводились Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с Государственной налоговой службой Украины.